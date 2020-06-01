Moskova'daki korona hastası Türk, ambulans uçakla getirildi - Son Dakika

Moskova'daki korona hastası Türk, ambulans uçakla getirildi

RUSYA'nın başkenti Moskova'da koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gören Türk vatandaşı Selahattin Uğur (36), durumu ağırlaşınca Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Adana'ya getirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne başvuran Selahattin Uğur, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaştığını bildirdi. Hastalık semptomlarının ağırlaştığı belirtilen Selahattin Uğur için Moskova Büyükelçiği'nin girişimleriyle Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı TC- CJA tescil işaretli ambulans uçak, sabah saatlerinde Rusya'ya hareket etti. Tedavi gördüğü hastaneden ambulans uçakla alınan Selahattin Uğur, memleketi Adana'ya getirildi. Saat 16.00 sıralarında Adana Havalimanı'na indirilen ambulans uçağa koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri girdi. Uğur, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulansla tedavisi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.