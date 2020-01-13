Moskova'daki Libya zirvesi: Serrac ateşkesin taslak metnini imzaladı, Hafter süre istedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moskova'daki Libya zirvesi: Serrac ateşkesin taslak metnini imzaladı, Hafter süre istedi - Son Dakika Dünya

Moskova'daki Libya zirvesi: Serrac ateşkesin taslak metnini imzaladı, Hafter süre istedi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında Moskova'da yapılan görüşmeler tamamlandı. Libya konulu zirvenin ardından Çavuşoğlu, ateşkes için üzerinde anlaşılan taslak metni Serrac'ın imzaladığını, Hafter'in ise süre istediğini belirtti.

Moskova'daki Libya zirvesi: Serrac ateşkesin taslak metnini imzaladı, Hafter süre istedi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında Moskova'da yapılan görüşmeler tamamlandı. Libya konulu zirvenin ardından ikili basın mensupları karşısına çıkarken Çavuşoğlu, üzerinde anlaşılan ateşkes metnini imzalamak için General Hafter'in yarına kadar vakit istediğini söyledi.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ise ateşkesin taslak metnine imza attığını aktardı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:24 
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