Moskova'daki Taliban heyeti, Afganistan'daki durumu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Taliban'ın Katar ofisi temsilcisi Mevlavi Şahabuddin Dilaver, Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasbetmeyi hedeflemediklerini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunan Taliban heyeti, Afganistan meselesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Taliban'ın Katar ofisi temsilcisi Dilaver, burada yaptığı konuşmada, Afganistan topraklarının yüzde 85'ini ele geçirdiklerini ileri sürerek "Afganistan'da 174 vilayet merkezini ele geçirdik. Tüm bunlar, silahın gücüyle olamaz. Bu, Afgan toplumunun Kabil yönetiminden ve Moskova'nın bunları yönetmesinden usandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dilaver, ülkedeki iktidarı ele geçirmeye çalışmadıklarını savunarak "Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasbetmeyi hedeflemiyoruz." dedi.

Afganistan'da uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı ile mücadele konusunda girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Dilaver, "Tüm uluslararası örgütleri, Afganistan'a yönelik insani yardımı kesmemeye ve sürdürmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Dilaver, "Vatandaşların dolaşımı ve ticari sevkiyatlar, hukuk esasında gerçekleştirilecek ve bu konuda tüm koşullar oluşturulacaktır." ifadesini kullandı.

"ABD, bazı Taliban üyelerine yönelik yaptırımları kaldırmadı"

Taliban temsilcisi Dilaver, Afganistan'da DEAŞ terör örgütüyle mücadele ettiklerini belirterek "DEAŞ terör örgütünün Afganistan'da hiçbir zaman olmaması için girişimlerde bulunacağız." dedi.

ABD'nin ele geçirdiği Taliban üyelerinin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaları yerine getirmediğini vurgulayan Dilaver, "ABD, bazı Taliban üyelerine yönelik yaptırımları kaldırmadı. Taliban'a yönelik uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması gerekiyor." diye konuştu.

"ABD'ye, Afganistan'daki eyaletlere saldırmayacağımıza dair söz vermedik"

Taliban'ın sözcülerinden Muhammed Suheyl Şahin de Afganistan'da vilayet merkezlerinin ele geçirilmesiyle ilgili " Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik. Bu, ABD ile yaptığımız müzakere ve anlaşmaların maddelerinde yok. Bu, yapılan anlaşmalarla ilgisi olmayan iç meselemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Afgan hükümetiyle temasları sürdürdüklerini aktaran Şahin, "Kabil'deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız. İlk önce Afganistan'ın siyasi yapısı konusunda sonuçlar elde etmek gerekiyor." diye konuştu.

Taliban temsilcisi Abdulhalib Mansur da ABD askeri birliklerinin Afganistan'da çekilmesi sürecinin devam ettiğine dikkati çekerek "Amerikalıların bu konuda verdikleri sözde duracağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.