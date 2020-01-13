Moskova'daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü - Son Dakika

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Moskova'daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü
6 saat önce
Libya ateşkes görüşmeleri için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:42 Kaynak: DHA
Libya ateşkes görüşmeleri için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü.
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