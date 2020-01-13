Moskova'daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Moskova'daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü - Son Dakika

Moskova'daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü

6 saat önce

Libya ateşkes görüşmeleri için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü.

Moskova'daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü, System.String[]

Libya ateşkes görüşmeleri için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hakan Fidan, Moskova, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:42 Kaynak: DHA
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