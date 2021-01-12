Moskova'daki üçlü zirve Rus basınında - Son Dakika

Moskova'daki üçlü zirve Rus basınında

12.01.2021 10:22
Moskova'daki üçlü zirve Rus basınında, System.String[]

Rusya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleştirilen üçlü görüşme, Rus basınında geniş yer buldu.

Rusya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleştirilen üçlü görüşme, Rus basınında geniş yer buldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme dün gerçekleştirilmişti. Başkentteki Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen taraflar, geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'a ilişkin imzalanan anlaşmanın uygulanması ve bölgedeki sorunları çözmek için atılacak adımları ele almıştı. Görüşmenin sonucunda askeri operasyonlar sırasında etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım, ticaret, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ulaşım bağlantılarının kurulması ve geliştirilmesi için yeni bir mutabakata varılmıştı. Dün gerçekleştirilen üçlü zirve, Rus basınında geniş yer buldu.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI MANŞET OLDU

İzvestiya Gazetesi, "Putin, Dağlık Karabağ'da tüm anlaşmaların hedefe ulaşacağını umduğunu söyledi" başlığını kullanırken, haberin devamında da Putin'in, "Bana göre çözülmemiş birçok soruna rağmen anlaşma şartlarına uymaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Rus Ria Novosti Haber Ajansı, "Putin, Dağlık Karabağ'da akan kanın durmasından memnun" başlığını kullanarak Putin'in Dağlık Karabağ'da ilerleyen süreçten memnun olduğunu yazdı. Pravda Gazetesi'nden Aleksey Korneev ise üçlü görüşmeye dair detayları aktararak, liderlerin basın toplantısında yaptığı açıklamalara değindi.

PAŞİNYAN İLE BAŞ ETMEK ZOR OLMADI

Rus basınında görüşmeye dair en dikkat çeken haberi Kommersant Gazetesi yayınladı. Gazetenin muhabiri Andrey Koleşnikov imzalı yorum haberde toplantıya dair gözlemlere yer verildi. Koleşnikov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan Moskova'ya hareketinden önce hiçbir metne imza atmayacağını hatırlattı. Muhaliflerin; Paşinyan'ın, Moskova'ya gitmesine engel olmak istediğini söyleyen Koleşnikov, Putin'in Aliyev'i çok sıcak karşıladığı halde Paşinyan'ı karşılarken sadece başını sallayarak, "hoş geldin" imasında bulunduğunu vurguladı.

Koleşnikov ayrıca, Paşinyan'ın salona girerken yanında bulunan evrak çantasındaki dokümanları hemen ortaya çıkarmasını eleştirerek, Paşinyan'ın söz konusu evrakları özel görüşmede çıkarması gerektiğini söyledi. Aliyev'in yanında hiçbir evrak ve not bulundurmadığını belirten Koleşnikov, Aliyev'in görüşmede ülkesini temsil ederken her zamanki gibi zihnindekiler ile kendisini ifade ettiğini vurguladı. Rus gazeteci haberinde, Ermeni muhalefetin baskısı altındaki Paşinyan'ın yeni bir metne imza atmama kararına rağmen üçlü görüşme sonunda ortak mutabakat metnine imza attığını hatırlattı ve söz konusu duruma yönelik olarak "Paşinyan ile baş etmenin o kadar zor olmadığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Vladimir Putin, Ermenistan, Moskova, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Moskova'daki üçlü zirve Rus basınında - Son Dakika


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