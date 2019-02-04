Son Dakika Haberleri: Moskova'daki Yangında Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi - Ek Bilgi ve Görüntü

Moskova'daki Yangında Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi - Ek Bilgi ve Görüntü

1 saat önce

Moskova'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Moskova'daki Yangında Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi - Ek Bilgi ve Görüntü, System.String[]
Moskova'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. 8'i çocuk, 42 kişinin kurtarıldığı tarihi binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş ve yangının nedenine dair bir açıklama yapılmamıştı.

TASS'da yer alan bir haberde, olayla ilgili Rusya Araştırma Komitesi'nin 'ihmal nedeniyle bir başkasının ölümüne neden olma' maddesine dayanarak soruşturma başlattığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:17 Kaynak: DHA

Moskova, Dünya
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