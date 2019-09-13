Moskova'dan antalya'ya gelen uçak acil iniş yaptı

Moskova 'dan Antalya 'ya gelen yolcu uçağı, Rusya 'nın Krasnodar kentindeki havaalanına acil iniş yaptı. İletişim kesintisine sebep olan teknik arıza sebebiyle acil iniş yapan uçağın kaçırıldığı düşünüldü.

Başkent Moskova'dan Antalya'ya uçan ve 215 yolcuyu taşıyan Red Wings Havayolları'na ait yolcu uçağı, Rusya'nın Krasnodar kentindeki Krasnodar Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptı. Yerel saatle 21.00 sıralarında uçak ile kule arasında iletişimin kesilmesi üzerine, uçağın kaçırılmış olabileceği rapor edildi.

Havaalanı basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, "10 Eylül, Moskova saatiyle 22.00'da, Moskova-Antalya seferini yapan Red Wings Havayolları'na ait yolcu uçağı Krasnodar Uluslararası Havaalanına iniş yapmıştır. Edinilen bilgiye göre, uçak, iletişim araçlarında çıkan teknik arıza sebebiyle acil yaptı ve uçakta 215 yolcu bulunuyordu" denildi.

2 saat süren onarım çalışmasının ardından uçağın Antalya'ya yola çıktığı açıklandı.