Son Dakika Haberleri: Moskova'dan Bağımsızlığını İlan Eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi İlk Noel'ini Kutladı

Moskova'dan Bağımsızlığını İlan Eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi İlk Noel'ini Kutladı

4 dakika önce

Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova'dan bağımsızlığını ilan ettikten sonraki dini ayinini gerçekleştirerek Noel'i kutladı.

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Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova'dan bağımsızlığını ilan ettikten sonraki dini ayinini gerçekleştirerek Noel'i kutladı. İstanbul Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını resmen onaylamış, 5 Ocak 2019 tarihinde 'otosefali' statüsü için gerekli kararnameye imza atmıştı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:34 

Moskova, Ukrayna, Dünya
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