Moskova'dan Bağımsızlığını İlan Eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi İlk Noel'ini Kutladı
4 dakika önce
Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova'dan bağımsızlığını ilan ettikten sonraki dini ayinini gerçekleştirerek Noel'i kutladı.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova'dan bağımsızlığını ilan ettikten sonraki dini ayinini gerçekleştirerek Noel'i kutladı. İstanbul Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını resmen onaylamış, 5 Ocak 2019 tarihinde 'otosefali' statüsü için gerekli kararnameye imza atmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:34
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