Moskova'dan getirilen 129 Türk vatandaşı yurtta karantinaya alındı - Son Dakika

Kendilerini karşılayan görevliler tarafından kayıt altına alınarak odalarına yerleştirilen 129 kişi, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Uçaktaki Türk vatandaşlarından 129'u, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüslerle Giresun'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülpembe Hatun Yurdu'na getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Moskova'dan kalkan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Rusya 'nın Moskova kentinden getirilen 129 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun 'da öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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