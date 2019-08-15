Son Dakika Haberleri: Moskova'dan kalkışta martı sürüsüne çarpan uçaktan 'mucize iniş'
BBC
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Moskova'dan kalkışta martı sürüsüne çarpan uçaktan 'mucize iniş'

1 saat önce

Ural Havayolları uçağı, Moskova-Simferopol seferi için havalandıktan hemen sonra martı sürüsünün arasına girdi ve mısır tarlasına acil iniş yaptı.

Moskova'dan kalkışta martı sürüsüne çarpan uçaktan 'mucize iniş', System.String[]

Moskova- Simferopol seferini yapan Ural Havayolları uçağı, bir martı sürüsünün arasına girerek, mısır tarlasına acil iniş yaptı.

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesi ise, Demir Yusufov isimli pilotu "kahraman" olarak nitelendirdi ve onun 233 kişinin hayatını kurtardığını yazdı.

Rusya Devlet Televizyonu da olayı, uçağın acil iniş yaptığı bölgeye atıfla "Ramensk'teki mucize" başlığı ile izleyicilerine duyurdu.

Airbus A321 tipi uçakta 226 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kazada 23 yolcunun yaralandığını duyurdu.

Interfax haber ajansına göre, yaralılardan birinin durumu ağır.





Moskova Zuhovski Havalimanı'ndan kalkan uçağın pistten ayrıldıktan hemen sonra "büyük bir martı sürüsünün arasına girmesiyle iki motorunun da durduğu" belirtildi.

Ural Havayolları'nın açıklamasında acil iniş sırasında uçağın alev almadığı belirtilerek uçuş ekibi övüldü.

Rus sivil havacılık yetkilileri, uçağın kara kutularının incelemeye alınacağını açıkladı.

Simferopol, Moskova, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:42 
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