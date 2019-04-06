Son Dakika Haberleri: Moskova Domodedovo Havalimanı'nda Bomba Paniği

Moskova Domodedovo Havalimanı'nda Bomba Paniği

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da Domodedovo Havalimanı'nda uçuşa hazırlanan bir uçak gelen bir bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Moskova Domodedovo Havalimanı'nda Bomba Paniği, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da Domodedovo Havalimanı'nda uçuşa hazırlanan bir uçak gelen bir bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Moskova'da bulunan Domodedovo Havalimanı'nda Moskova- Tokyo uçuşunu yapmaya hazırlanan bir uçak, kimliği belirsiz bir kişi tarafından gelen bir bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Olay yerine Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları ve bomba imha ekibi geldi. Tüm yolcular tahliye edildikten sonra uçakta arama yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucu uçakta herhangi tehlikeli bir maddeye rastlanmazken yolcular havalimanındaki bekleme odasına alınarak bir sonraki sefere yönlendirildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:01 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Moskova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı Karacaahmet Mezarlığı'nda İntihar Eden Bankacının Geride Bıraktığı Not Yürek Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 22:37:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moskova Domodedovo Havalimanı'nda Bomba Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]