Moskova kruvazörünün batırılmasıyla ilgili yeni iddia: ABD'nin verdiği istihbarat neden oldu - Son Dakika
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Moskova kruvazörünün batırılmasıyla ilgili yeni iddia: ABD'nin verdiği istihbarat neden oldu

06.05.2022 08:05

ABD basınından gündem olacak yeni bir iddia geldi. ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu öne sürüldü. 510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.

Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

İSTİHBARAT YİNE ABD'DEN

NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.

ABD GEMİYİ TANIMLADI, UKRAYNA HEDEF ALDI

Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü. Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi. ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.

PENTAGON YORUM YAPMAKTAN KAÇINIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

BATIRILAN EN BÜYÜK RUS SAVAŞ GEMİSİ

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi. ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.

RUS GENERALLERİN ÖLDÜRÜLMESİNDE DE ABD'NİN PAYI VAR

Ukrayna'nın saldırılarında en az 12 üst düzey Rus askerin öldüğü belirtilirken New York Times gazetesi dün geçtiği haberle bunda ABD tarafından sağlanan anlık istihbaratın önemli rol oynadığını yazdı.

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New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var! New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var! NYT: ABD istihbaratı Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor NYT: ABD istihbaratı Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moskova kruvazörünün batırılmasıyla ilgili yeni iddia: ABD'nin verdiği istihbarat neden oldu - Son Dakika


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