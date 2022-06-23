Moskova Moda Haftası

Tartıştığı kişiyi önce bıçakladı sonrasında ise çoğu kişinin yapmayacağı şeyi yaptı

"Muhalefetin adayı kim olmalı?" diye soruldu! Bir isim diğerlerine açık ara fark attı

Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Moda, Güncel, Son Dakika

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