Moskova Moda Haftası - Son Dakika
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Moskova Moda Haftası

26.06.2022 09:40

Defileden detaylar Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zaryade Park'da moda haftası kapsamında Svetlana Bogdanov'nın koleksiyonu sergilendi.

Defileden detaylar

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zaryade Park'da moda haftası kapsamında Svetlana Bogdanov'nın koleksiyonu sergilendi.

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Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova Moda Haftası - Son Dakika

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