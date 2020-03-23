Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla... - Son Dakika

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Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla...
6 saat önce
Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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