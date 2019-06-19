Moskova’nın sahipsiz takımı: Torpedo Moskova

Futbol, sadece Premier Lig şampiyonluk yarışından ya da Süper Lig’in kaosundan ibaret değil. 2018-2019 sezonunda herkesin bildiği meşhur hikayelerin yanı sıra, az bilinen alternatif hikayeler de vardı, Torpedo Moskova’nınki gibi...

Futbol, sadece Premier Lig şampiyonluk yarışından ya da Süper Lig’in kaosundan ibaret değil. 2018-2019 sezonunda herkesin bildiği meşhur hikayelerin yanı sıra, az bilinen alternatif hikayeler de vardı, Torpedo Moskova’nınki gibi… Moskova’nın köklü ama pek ilgi görmeyen kulübü, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından en çok etkilenen takımlardan biriydi. Yeni sisteme ayak uyduramadıkları için üç kez şampiyon oldukları ligden düşmüş ve 3.Lig’e kadar gerilemişlerdi.



Torpedo Moskova’nın hikayesi 1930’da başladı. Sovyet lider Joseph Stalin döneminde kurulan kulüp, ZIL Otomobil Fabrikası’nın desteğini aldı. 1959-1960, 1964-65 ve 1975-76 yıllarında üç kez Sovyet Ligi şampiyonu oldu.



Sadece kazandıkları şampiyonluklarla değil, dünya futboluna kazandırdıkları futbolcularla da tarihte ayrı bir yer edindiler. Bu futbolcuların arasında Sovyetlerin Pele’si Eduard Streltsov da vardı. Hayat hikayesi başka bir yazı konusu olabilecek kadar etkileyici olan Streltsov, kariyeri boyunca Torpedo’dan başka takımda forma giymedi. Devletin direkt olarak desteklediği CSKA Moskova ile Dinamo Moskova’dan teklifler almasına karşın takımını bırakmadı. Sonrasında ise ortaya çıkan tecavüz iddiaları nedeniyle, Moskova’nın sahipsiz takımının formasını giyen Eduard, Sibirya’ya yedi senelik sürgüne gönderildi. Torpedo taraflarları, o zamanlarda “Belki bizden gitseydi sürgüne gönderilmezdi” diye açıklamalar yapmıştı.



Streltsov futboldan vazgeçmedi, yedi sene sonra futbola döndü ve Torpedo’yu bir kez daha şampiyon yaptı. Coğrafyanın kader olduğu gibi belki Moskova’nın öteki takımında oynamak da kaderdi. Devlet destekli takımlara gitmeyen Eduard, sürgünde olduğu esnada yıldız olabileceği Dünya Kupası’nı kaçırmıştı.



Torpedo Moskova, Steltsov’dan sonraki son başarısını 1992 sezonunda elde edebildi. 1992’de UEFA Kupası’nda Manchester United’ı elediler, ardından Rusya Kupası’nı kazandılar. Gerisi ise karanlık...



SSCB dağıldı ve Torpedo yeni futbol düzenine ayak uyduramadı. Şu an Chelsea’nin sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Roman Abramovic kulübü satın almak istedi. ZIL Otomobil Fabrikası’nın Sovyetlerin yıkılışından sonra sattığı Luzhniki şirketi, bir satışa daha yanaşmadı. Sahte bir Torpedo Moskova kurmayı dahi düşündüler, kurdular da. Ama Türkiye’de sık sık rastlanılan bu durum Rusya’ya uymadı. Yan sanayi takımın ismini sonradan FC Moskova olarak değiştirdiler. Asıl takım bir bakıma sahipsiz kalınca ekonomik sıkıntıların içine girdi. 2007 yılında “Bir daha çıkamaz” haberlerinin arasında Rusya Premier Lig’den bir kez daha düştüler.



Maçlarını ortalama iki üç bin kişiye oynayan, her sezon sonunda yıldızlarını satıp paralarıyla ayakta kalmaya çalışan takımın maddi durumu o kadar kötüydü ki 2. Lig’de çoğunlukla altyapıdan çıkan oyuncularla mücadele ettiler ve 3. Lig’e düşmekten de kurtulamadılar.



Bu sezon ise kendi deyimleriyle diriliş yeniden başladı. Yeni ve genç bir kadro kuruldu. 23 yaşındaki Ivan Sergeev, 18 gol atarak takımını sırtladı. 2. Lig Merkez Grubu’nu 65 puanla lider tamamlayarak 1. Lig’e yükseldiler. Hem de sadece bir kez, Dynamo Bryansk’a yenilerek.



Şimdi hedef Rusya Premier Ligi… Yeni bir vizyon, gücünü taraftardan alan ekonomik yapı ve altyapı sistemleriyle Rusya’nın yeni şampiyonu olma yolunda ilerliyorlar. İnternet sitelerinde “Canlanıyoruz” başlıklı yazıya bakılırsa bir hayli iddialılar. Tabii artık birçok sponsorları da var.





Türkiye’nin bilinen tek Torpedo Moskova taraftarı: Efkan Bucak





Torpedo Moskova, Türkiye’de bahis oynayanların sık duyduğu, spor severlerin ise başkentin diğer takımları kadar takip etmediği bir kulüp. Bir istisna dışında: Efkan Bucak. Gazeteci Bucak, sevdasının küçük yaşlarda Torpedo Moskova’nın İstanbul’da katıldığı bir salon futbolu turnuvasında başladığını belirtiyor.



Efkan Bucak’ın sevgisi Torpedo Moskova’ya da ulaşmış. İnternetin yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığı zamanlar sevdalı olduğu kulübe mail atan Bucak’a üniversite zamanlarında yanıt gelmiş ve kulüple röportaj gerçekleştirmiş. Rusya’nın en çok satan gazetelerinde haber bile olmuş. Bucak, üstelik 1975-1976 sezonunda Galatasaray eşleşmesinin detaylarını köşe yazısı olarak yazmış.

Torpedo Moskova, Efkan Bucak köşe yazısıEurosport

Torpedo Moskova, 14 bin kişilik stada sahip, az sayıda seyircisi, yeniden yapılanmaya çalışan yönetimi, “ilginç” ve çalkantılı tarihi ile yeniden dirilişe hazırlanıyor. Efkan Bucak ise sevdalı olduğu takımın yeniden Premier Lig’e yükselmesini bekliyor.

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