Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı - Son Dakika

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı ve Putin'in yakın arkadaşıDmitry Rogozin, NATO ülkelerini tehdit etti. Moskova yönetiminin amacının Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan çıkarmak olduğunu ifade eden Rogozin, Rusya'nın nükleer bir savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebileceğini söyledi. Gelen tehditlerin ardından ABD öncülüğündeki 15 ülke, Rusya'ya gözdağı sayılabilecek askeri tatbikatı Karadeniz sularında gerçekleştirdi.

15 ÜLKEDEN EŞ ZAMANLI ASKERİ TATBİKAT

Romanya ve ABD Donanması'nın askerleri Karadeniz'de düzenlenen "TROJAN 2022" çok uluslu askeri tatbikatına katıldı. ABD Avrupa Komutanlığı Özel Harekat Unsuru tarafından koordine edilen tatbikata, eş zamanlı olarak Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan katıldı.