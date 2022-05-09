Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı - Son Dakika
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Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı

09.05.2022 19:34

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden sürerken Moskova'nın ABD'ye yönelik tehditleri de arttı. Gelen tehditlerinden sonra Karadeniz sularında ABD tarafından koordine edilen ve 15 ülkenin katıldığı eş zamanlı askeri tatbikat gerçekleştirildi. TROJAN 2022 adı verilen tatbikata ABD ve Romanya başta olmak üzere Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan katıldı.

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı ve Putin'in yakın arkadaşıDmitry Rogozin, NATO ülkelerini tehdit etti. Moskova yönetiminin amacının Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan çıkarmak olduğunu ifade eden Rogozin, Rusya'nın nükleer bir savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebileceğini söyledi. Gelen tehditlerin ardından ABD öncülüğündeki 15 ülke, Rusya'ya gözdağı sayılabilecek askeri tatbikatı Karadeniz sularında gerçekleştirdi.

15 ÜLKEDEN EŞ ZAMANLI ASKERİ TATBİKAT

Romanya ve ABD Donanması'nın askerleri Karadeniz'de düzenlenen "TROJAN 2022" çok uluslu askeri tatbikatına katıldı. ABD Avrupa Komutanlığı Özel Harekat Unsuru tarafından koordine edilen tatbikata, eş zamanlı olarak Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan katıldı.

ABD öncülüğündeki 15 ülkeden Rusya'ya Karadeniz'de gözdağı
ABD öncülüğündeki 15 ülkeden Rusya'ya Karadeniz'de gözdağı
ABD öncülüğündeki 15 ülkeden Rusya'ya Karadeniz'de gözdağı
ABD öncülüğündeki 15 ülkeden Rusya'ya Karadeniz'de gözdağı
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı - Son Dakika
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