Son Dakika Haberleri: Moskova-Paris uçağından acil iniş
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Moskova-Paris uçağından acil iniş

1 saat önce

Moskova-Paris uçuşunu gerçekleştiren Air France Havayolları'na Airbus A319 model yolcu uçağı Lüksemburg Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Moskova-Paris uçağından acil iniş, System.String[]
Moskova- Paris uçuşunu gerçekleştiren Air France Havayolları'na Airbus A319 model yolcu uçağı Lüksemburg Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Moskova-Paris uçuşunu gerçekleştiren Air France Havayolları'na ait AF1145 sefer sayılı yolcu uçağı Lüksemburg Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, modeli Airbus A319 olan uçaktaki kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Moskova'dan Paris'e giden uçağın acil durum sinyali verdiği ve Lüksemburg'dan iniş izni istediği öğrenildi. Başarılı bir iniş gerçekleştiren uçağın henüz neden acil durum verdiği de öğrenilemedi.

Air France Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre uçağın denetlemeden sonra Paris seferini tamamlayacağı kaydedildi. - LÜKSEMBURG
Lüksemburg, Moskova, Paris, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doktorun "Benimle kal" dediği kalbi duran hasta 10 dakikada hayata döndürüldü
Oscar ödüllü Javier Bardem'den, Trump'a "iklim" eleştirisi "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:31:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moskova-Paris uçağından acil iniş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]