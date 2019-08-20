Moskova-Paris uçağından acil iniş
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Moskova-Paris uçuşunu gerçekleştiren Air France Havayolları'na Airbus A319 model yolcu uçağı Lüksemburg Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:10 Kaynak: İHA
Moskova- Paris
uçuşunu gerçekleştiren Air France Havayolları'na Airbus A319 model yolcu uçağı Lüksemburg
Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Moskova-Paris uçuşunu gerçekleştiren Air France Havayolları'na ait AF1145 sefer sayılı yolcu uçağı Lüksemburg Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, modeli Airbus A319 olan uçaktaki kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Moskova'dan Paris'e giden uçağın acil durum sinyali verdiği ve Lüksemburg'dan iniş izni istediği öğrenildi. Başarılı bir iniş gerçekleştiren uçağın henüz neden acil durum verdiği de öğrenilemedi.
Air France Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre uçağın denetlemeden sonra Paris seferini tamamlayacağı kaydedildi. - LÜKSEMBURG
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