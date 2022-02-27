(MOSKOVA)- Ruslar Bankamatiklere Akın Etti - Son Dakika

- Ruslar bankamatiklere akın etti

MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle yaptırıma uğramasının ardından Rus halkı ATM'lere akın ederek, uzun kuyruklar oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 4. gününde devam ederken, Rusya'nın yaptırıma uğramasının ardından paniğe kapılan Rus halkı ATM'lere akın etti. Rus para birimi rublenin değer kaybetmesi ve Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ardından halk, banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. ATM'lerdeki yoğunluk nedeniyle bazı bankamatiklerde para kalmadığı, bu yüzden bazı kişilerin para çekemediği öğrenildi.