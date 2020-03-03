Moskova - Sofya uçağı teknik arızadan dolayı geri döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Moskova - Sofya uçağı teknik arızadan dolayı geri döndü - Son Dakika

Moskova - Sofya uçağı teknik arızadan dolayı geri döndü

6 saat önce

Moskova-Sofya uçuşu yapan uçak uyarı sistemlerinde arıza meydana gelince havaalanına geri döndü.

Moskova - Sofya uçağı teknik arızadan dolayı geri döndü, System.String[]

Moskova- Sofya uçuşu yapan uçak uyarı sistemlerinde arıza meydana gelince havaalanına geri döndü.


Rus basınının havacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket eden yolcu uçağında arıza meydana geldi. Bunun üzerine kalkış yaptığı havaalanına iniş için izin isteyen pilota olumlu cevap gelince uçak saat 12.39'da havaalanına iniş yaptı. Yolcuların uçaktan tahliye edildiği öğrenilirken uçaktaki arızayla ilgili araştırma başlatıldı.


Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkış yaparak İsviçre'nin Zürih kentine hareket eden yolcu uçağı da sensör arızası nedeniyle havaalanına geri dönüş yapmıştı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, Sofya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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