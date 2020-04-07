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Moskova sokaklarında "koronavirüs sessizliği"
34 dakika önce
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı alınan önlemler devam ediyor.
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Başkent Moskova'da normal zamanlarda yaşanan yoğunluk, yerini sessizliğe bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:23 Kaynak: AA
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