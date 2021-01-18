Moskova, son yılların en soğuk gecesini yaşadı - Son Dakika

Son yılların en soğuk gecesini yaşayan Rusya'nın başkenti Moskova'da dün gece termometreler, eksi 28 santigrat dereceyi gösterdi.

Rusya'nın başkenti Moskova, son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Yoğun kar yağışı sonrası Moskova'da dün gece termometreler eksi 28 santigrat dereceye gösterdi. Uzmanlar, Moskova son 4 yılın en soğuk gecesinin yaşandığı ifade etti. Başkentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanırken, Moskova Belediyesi yollara çalışmalar yaparak buzlanmayı engellemeye çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde ise çalışmalar daha da hızlandırıldı. Şehrin bazı bölgelerinde etkili olan buzlanma nedeni ile kontrolden çıkan araçlar, trafik kazalarına neden oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkentte yaşanan trafik kazalarında ölü ve yaralının olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Moskova Meteorolojik Tahminler Bürosu ise soğuk kış gecelerinin birkaç hafta daha devam edebileceğini açıkladı.

(İHA)