Moskova Sudan'ın Yanında Olacak"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ülkesinin mevcut durumun üstesinden gelmek için Sudan halkının yanında olacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ülkesinin mevcut durumun üstesinden gelmek için Sudan halkının yanında olacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad Muhammed Ahmed Bin Avf, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.



Rusya'nın özellikle ekonomik, siyasi ve askeri olmak üzere Sudan ile ilişkilerini güçlendirmek için güçlü bir siyasi iradeye sahip olduğunu belirten Bogdanov, ülkesinin Sudan liderlerinin ekonomik zorlukların üstesinden gelme kabiliyetine duyduğu güveni kaydetti.



Bogdanov, Rusya'nın Sudan'ın savunma kabiliyetlerini, askeri ve sivil personelin eğitimine katkısını güçlendirmek için çalışacağını belirterek, "Moskova, mevcut durumun üstesinden gelmek için Sudan halkı ve lideri Ömer el-Beşir'in yanında olacak." ifadelerini kullandı.



Devlet Bakanı Usame Faysal, Bogdanov'un ülkeye ziyaretinin iki ülke arasında bir dizi ikili konuda ve ortak önem taşıyan meselelerde istişare için önemli bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.



Faysal, Sudan Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed'in Rusya-Arap Forumu'na katılmak üzere nisan ayında Rusya'yı ziyaret edeceğini, burada Rus liderlerle ikili ilişkileri ele alacağını belirtti.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, dün bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Beşir'e ekimde Soçi kentinde düzenlenecek Rusya-Afrika zirvesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetini iletmişti.



Beşir, 2017'deki Rusya ziyaretinde, mevkidaşı Putin'le iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra sosyal, siyasi, kültürel ve askeri meseleleri görüşmüştü.?



Sudan-Rusya ilişkilerinde, son dönemlerde özellikle ekonomik alanda kayda değer gelişmeler yaşanıyor. Rusya ile Sudan'ın ticaret hacmi, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 100'ün üzerinde artışla 325 milyon dolara ulaşmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İmamoğlu, Yeni Zelanda'da Katledilen Müslümanlar İçin Yasin Okudu

CHP'li İnce, 24 Haziran'ı Hatırlatıp Sordu: Siz O Kuyruklarda Zengin İnsan Gördünüz mü?

Gri Listedeki Terörist, K.Irak'taki Operasyonda Öldürüldü

Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu