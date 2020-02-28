Moskova, Türk askerine yapılan saldırı sonrası sessiz

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerini hedef alan hava saldırısına ilişkin Rusya'dan hiçbir açıklama yapılmadı.



Hava saldırısı öncesi bir Türk İHA'sının Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü ve Türk ordusunun teröristlere yardım ettiği yolunda açıklama yapan Moskova, akşam saatlerinde sessizliğe büründü.