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Moskova, Türk askerine yapılan saldırı sonrası sessiz
6 saat önce
Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerini hedef alan hava saldırısına ilişkin Rusya'dan hiçbir açıklama yapılmadı.
Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerini hedef alan hava saldırısına ilişkin Rusya'dan hiçbir açıklama yapılmadı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:42
Son Dakika Öldürülen Rus muhalif Nemtsov anısına düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi