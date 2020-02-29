Moskova, Türk askerine yapılan saldırı sonrası sessiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moskova, Türk askerine yapılan saldırı sonrası sessiz - Son Dakika Dünya

Moskova, Türk askerine yapılan saldırı sonrası sessiz

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerini hedef alan hava saldırısına ilişkin Rusya'dan hiçbir açıklama yapılmadı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerini hedef alan hava saldırısına ilişkin Rusya'dan hiçbir açıklama yapılmadı.View on euronews

Moskova, Türk askerine yapılan saldırı sonrası sessiz

Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öldürülen Rus muhalif Nemtsov anısına düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı
Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 19:24:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Moskova, Türk askerine yapılan saldırı sonrası sessiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]