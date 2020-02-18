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Moskova: Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden ortak devriye gezmeye başladı
7 saat önce
Moskova, Türk askerlerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda yeniden Rus askerleriyle birlikte devriye gezmeye başladığını açıkladı.
Moskova, Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden Rus askerleriyle birlikte devriye gezmeye başladığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin görüşlerine atıfta bulunan Interfax Haber Ajansı, 3 Şubat'tan bu yana ortak devriyeye çıkmayan Türk birliklerinin yeniden Rus birlikleriyle birlikte bölgede devriye gezdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:49
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