Moskova: Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden ortak devriye gezmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moskova: Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden ortak devriye gezmeye başladı - Son Dakika Dünya

Moskova: Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden ortak devriye gezmeye başladı

7 saat önce

Moskova, Türk askerlerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda yeniden Rus askerleriyle birlikte devriye gezmeye başladığını açıkladı.

Moskova: Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden ortak devriye gezmeye başladı, System.String[]

Moskova, Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden Rus askerleriyle birlikte devriye gezmeye başladığını açıkladı.


Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin görüşlerine atıfta bulunan Interfax Haber Ajansı, 3 Şubat'tan bu yana ortak devriyeye çıkmayan Türk birliklerinin yeniden Rus birlikleriyle birlikte bölgede devriye gezdiğini duyurdu.

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Moskova, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:49 
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