Moskova: Türk Ordusu ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moskova: Türk Ordusu ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadı - Son Dakika Dünya

Moskova: Türk Ordusu ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadı

7 saat önce

Rusya, Türk Ordusunun ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadığını, misyonun sadece Rus askeri polisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Moskova: Türk Ordusu ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadı, System.String[]

Rus devlet ajansı TASS, Suriye'deki Türk Ordusunun bu hafta ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadığını belirtti. Ajans, misyonun sadece Rus askeri polisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.


Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye tarafının ortak devriye görevine katılmaması nedeniyle Rus askeri polis birlikleri tek taraflı olarak Haseke bölgesinde devriye görevi gerçekleştirdi" dedi.

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Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:41 
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