Moskova: Türk Ordusu ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadı

Rus devlet ajansı TASS, Suriye'deki Türk Ordusunun bu hafta ikinci kez Rusya ile çıktıkları ortak devriye görevine katılmadığını belirtti. Ajans, misyonun sadece Rus askeri polisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.



Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye tarafının ortak devriye görevine katılmaması nedeniyle Rus askeri polis birlikleri tek taraflı olarak Haseke bölgesinde devriye görevi gerçekleştirdi" dedi.