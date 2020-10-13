Moskova uçuşları başlıyor

Pegasus Hava Yolları, 10 Kasım'dan itibaren Antalya- Moskova arasında haftanın 3 günü karşılıklı seferler düzenleyecek.

Pegasus Hava Yolları, Antalya'dan direkt uçuşlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Pegasus, Antalya-Moskova arasında haftanın 3 günü karşılıklı seferlere başlayacak. Antalya'dan Moskova'ya düzenlenecek seferlerin ilkini 10 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirecek. Pegasus'un Moskova uçuşları Antalya Havalimanı'ndan Moskova Domodedovo Havaalanı'na salı, perşembe ve pazar günleri saat 10: 00'da, Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 14: 15'te düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri Antalya'dan Moskova'ya 75,99 dolar'dan başlayan, Moskova'dan Antalya'ya ise 75,99 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Pegasus, Antalya'dan gerçekleşen direkt seferleriyle yolcularını yurt içinde Adana, Kayseri, Trabzon, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara olmak üzere 5 noktaya; yurt dışında ise Tel Aviv, Londra, Bişkek, Moskova, Krasnodar, Amman ve Almati olmak üzere 7 noktaya uçuruyor.