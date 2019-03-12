Moskova Uluslararası Turizm Fuarı Başladı

Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT), Türkiye'nin yoğun katılımıyla başladı.

Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT), Türkiye'nin yoğun katılımıyla başladı.



Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen MITT, 26. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.



Fuara katılan çok sayıda Türk turizmci, başkent Moskova'daki Expocenter'da yerini alarak Türkiye'nin en önemli pazarlarından Rusya'da Türkiye'yi tanıtıyor.



Fuara, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra çok sayıda şirket ve dernek temsilcisi katılım gösterdi.



Türk turizmciler, 14 Mart'a kadar sürecek fuarda, "2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" kapsamında Rus ziyaretçilere Türkiye'nin çeşitli alanlardaki turizm olanaklarını anlatacak.

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