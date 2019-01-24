Moskova Üzerinden Venezuela'ya Giden Özel Türk Uçağı Maduro İçin Mi?
1 saat önce
Türkiye'de kayıtlı olan Gulfstream G550 tipi bir uçağın Moskova'dan kalkarak kısa süre önce Venezuela'nın Maiqueta şehrine indiği saptandı.
Türkiye
'de kayıtlı olan Gulfstream G550 tipi bir uçağın Moskova
'dan kalkarak kısa süre önce Venezuela
'nın Maiqueta şehrine indiği saptandı. Uçağın ne amaçla iki gün içerisinde önce Türkiye'den Moskova'ya oradan da Venezuela'ya gittiği.bilinmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:58
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