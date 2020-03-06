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Moskova zirvesinin ardından: Türkiye'nin beklentileri karşılandı mı?
6 saat önce
Rusya ve Türkiye devlet başkanlarının İdlib'de gerilimin azaltılması doğrultusunda Perşembe günü gerçekleştirdikleri zirvenin sahaya yansımalarını uzmanlar değerlendiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleşen zirvenin ardından taraflar yeni mutabakat metinlerini kamuoyuyla paylaştı.
Alınan karar uyarınca Suriye'nin İdlib vilayetinde Cuma günü 00.01 itibarıyla tüm askeri faaliyetler durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:59
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