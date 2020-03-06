Moskova zirvesinin ardından: Türkiye'nin beklentileri karşılandı mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moskova zirvesinin ardından: Türkiye'nin beklentileri karşılandı mı? - Son Dakika Dünya

Moskova zirvesinin ardından: Türkiye'nin beklentileri karşılandı mı?

6 saat önce

Rusya ve Türkiye devlet başkanlarının İdlib'de gerilimin azaltılması doğrultusunda Perşembe günü gerçekleştirdikleri zirvenin sahaya yansımalarını uzmanlar değerlendiriyor.

Moskova zirvesinin ardından: Türkiye'nin beklentileri karşılandı mı?, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleşen zirvenin ardından taraflar yeni mutabakat metinlerini kamuoyuyla paylaştı.


Alınan karar uyarınca Suriye'nin İdlib vilayetinde Cuma günü 00.01 itibarıyla tüm askeri faaliyetler durduruldu.

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Moskova, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:59 
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