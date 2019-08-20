Son Dakika Haberleri: Mosos'te yırtık tespit edildi
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Mosos'te yırtık tespit edildi

1 saat önce

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Mosos'te yırtık tespit edildi, System.String[]

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Gazişehir Gaziantep maçının 77'nci dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na yerini bırakan Moses'te ön üst adele kısmında yırtık tespit edildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan tetkiklerden sonra Moses'in ön üst adelesinde kısmı yırtık tespit edildi."


- İstanbul
victor moses, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:16 Kaynak: DHA
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