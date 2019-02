Mosques: Splendors Of Islam" Türkiye Tanıtımı Yapıldı

İç mimar Leyla Uluhanlı'nın tüm İslam dünyasının ihtişamlı camilerini okuyucularına sunan "Mosques: Splendors of Islam" (Camiler: İslam'ın İhtişamı) adlı prestij eserinin tanıtımı yapıldı.

Art Kolik'te yapılan tanıtım etkinliği öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Leyla Uluhanlı, mimarları, sanatçıları ve ilgilileri İslam kültürü ve mimarisiyle tanıştırmak amacıyla eseri hazırladığını söyledi.



Uluhanlı, eserin Rizzoli New York Yayınevi tarafından yayınlandığını belirterek, "İslam kültürü ve İslam mimarisinin en güzel örneklerini almaya çalıştım. Çalışmanın başında 267 cami seçmiştim, sonrasında Türkiye'den 7, Azerbaycan'dan 2 cami olmak üzere tüm dünyadan 53 camiye kitapta yer verdim." dedi.



Tarihi ve modern camilerin farklı güzellikleri olduğunu vurgulayan Uluhanlı, "Türkiye'de beni en çok etkileyen cami Sancaktar Hayrettin Camisi oldu. İç mimarlık kariyerimde de camilerde gördüğüm mimari özellikleri kullanmak istiyorum. Benim için önemli olan tarihi camilerin bizlere ne bıraktığıydı." ifadelerini kullandı.



Uluhanlı, bundan sonraki çalışmasını da yine camilerin mimari özellikleri konusunda yapacağını dile getirdi.



"Mosques: Splendors of Islam" adıyla yayınlanan kitap, "Foreword Indies" tarafından düzenlenen 2017 Kitap Ödülleri'nde Mimarlık kategorisinin altın kazananı olarak dünya iç mimarlık literatürünün en prestijli yayınları arasında gösterilmişti.

