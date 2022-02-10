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MOSSAD'A BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN 16 SANIĞIN TAHLİYE TALEBİNE RET - Son Dakika

MOSSAD'A BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN 16 SANIĞIN TAHLİYE TALEBİNE RET

10.02.2022 17:01
MOSSAD'A BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN 16 SANIĞIN TAHLİYE TALEBİNE RET

İSRAİL Gizli Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak "casusluk" suçundan 16 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İSRAİL Gizli Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak "casusluk" suçundan 16 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, 14 tutuklu sanık getirildi. Sanıklardan 2'si ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada, sanıklardan Gassan Saade savunma yaptı. Saade, tutukluluğundan dolayı mağduriyet yaşadığını belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti. Daha sonra tüm sanıkların talepleri soruldu. Sanıklar 4 aydır tutuklu olduklarını belirterek tahliyelerini talep ettiler.

7 NİSAN'A ERTELENDİ

Ümmet Vakfı'nın duruşmaya katılma talebi, suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme heyeti, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve tutuklama şartlarının devam ettiği gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, sanıkların kimlik bilgilerinin bildirilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan MASAK raporu düzenlenmesine karar verdi. Sanıklardan Ahmed J.A. Alqıshawı Ahmed'ın gizlilik talebini reddeden heyet, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

SANIK AVUKATINDAN MAHKEME HEYETİNE TEPKİ

Mahkeme heyetinin ara kararlarını açıklamasının ardından sanık Yasin M.A. Abufeseıfes'in avukatı Abdulkadir Topal, "Karar verirken biraz cesur olun, cesur!" diyerek bağırdı. Heyet tarafından uyarılmasına rağmen bağırmaya devam eden avukat daha sonra dışarı çıktı. Mahkeme heyeti, gereğinin yapılması için dava tutanağının İstanbul Barosu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesine karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Ahmad Zaid isimli şahsın İsrail Gizli Servisinin saha sorumlusu olduğu, olay tarihi itibariyle Almanya'da bulunduğu, İsrail Gizli Servisinin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şüphelilerle irtibata geçerek Türkiye'de bulunan Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların kurdukları sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini, sosyal hayatlarını, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını izlemek, işgale karşı direnen gruplarının Türkiye'deki faaliyet ve yapılanmalarından haberdar olmak için Arap asıllı olan 16 sanığı para karşılığı casus olarak kullandığı kaydediliyor. 2015 yılının son aylarında gayri resmi yollarla Türkiye'ye giren sanıklardan Abdülkadir Barakat'ın Türkiye'deki casusluk şebekesinin para transferine yön verdiği öne sürülüyor. Tüm sanıkların, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul
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İstanbul, Türkiye, Mahkeme, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOSSAD'A BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN 16 SANIĞIN TAHLİYE TALEBİNE RET - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOSSAD'A BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN 16 SANIĞIN TAHLİYE TALEBİNE RET - Son Dakika
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