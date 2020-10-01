MOSSAD Başkanı Cohen "Bahreyn'de işbirliğinin güçlendirilmesini" görüştü - Son Dakika

İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen, Bahreyn'in başkenti Manama'yı ziyaret ederek, Bahreynli yetkililerle işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, MOSSAD'ın Başkanı Cohen, Bahreyn Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Adil bin Halife el-Fadıl ve Stratejik Güvenlik Birimi Başkanı Ahmed bin Abdulaziz Al Halife ile başkent Manama'da bir araya geldi.

Görüşmelerde, ortak öneme haiz konular ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği ele alındı.

Bahreyn ve İsrail tarafları, görüşmede iki ülke arasında imzalanan barışın desteklenmesinin ve bölgede istikrarın güçlenmesine, barış değerlerinin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlama rolünün önemine vurgu yaptı.

İki tarafın Bahreyn Krallığı ile İsrail arasında imzalanan barışı destekleme bildirgesinin önemini ve "bölgede istikrarın güçlendirilmesine ve barış değerlerinin sürdürülmesine önemli katkı sağlayacağı" rolünün vurgulandığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ve 11 Eylül'de İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanmıştı.