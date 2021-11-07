Mossad'ın Afrika'daki İsrailli turist ve iş adamlarına yönelik saldırıları engellediği öne sürüldü - Son Dakika

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın, İran destekli milisler tarafından Afrika'daki İsrailli turist ve iş adamlarını hedef alan saldırıları engellediği öne sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın, İran destekli milisler tarafından Tanzanya, Senegal ve Gana'daki İsrailli turist ve iş adamlarını hedef alan terör saldırılarını engellediği öne sürüldü. Haberde, söz konusu kişilerin İran Devrim Muhafızları'nın kanadı olan Kudüs Gücü ile bağlantılı olduğu ve Lübnan'da eğitildiği ifade edilerek, saldırılarla bağlantılı 5 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

Tutuklanan kişilerin Afrika pasaportu olduğu belirtilen haberde, batılı ülkelerin istihbarat teşkilatları tarafından aktarılan bilgiler sayesinde Mossad'ın söz konusu saldırılarının önlendiği bildirildi. - TEL AVİV