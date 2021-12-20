Mossad'ın bir Arap liderinin doktoruyla yakın temasta olduğu iddia edildi - Son Dakika

İsrail'in Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in, aşk yaşadığı bir kadınla konuşmasında, isim vermeksizin Mossad'ın bir Arap liderinin doktoruyla yakın temasta olduğunu itiraf ettiği öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Cohen'in 2018 yılının son aylarında ilişki kurduğu evli bir hostese kocasının yanında "Mossad'ın gizli faaliyetlerini anlatarak övündüğü" aktarıldı.

Haberde açıklamalarına yer verilen hostesin eşi ve İsrail finans piyasalarının tanınan ismi Gazi Şeykir, "Cohen, Mossad'la ilgili konular dahil çok şeyler anlattı." dedi.

Cohen'in Mossad'ı yönetme üslubuna dair detayları kendisi ve eşine anlattığını iddia eden Şeykir, "O (Cohen) geveze biri, Mossad'ın ünlü bir Arap liderinin (isim vermedi) doktoruyla yakın temasta olduğunu bize anlattı." ifadelerini kullandı.

Şeykir, Cohen'in kendileri ile "Ben Mossad'a başkan olarak atandıktan sonra 10 gün içinde üst düzey 6 yetkiliyi çıkardım, çünkü sisteme samimiyetleri yoktu ve iyi değillerdi. Onlarla aynı görevde olduğum sırada beni en iyi arkadaşları olarak bilirlerdi ancak atandığımda hiç merhamet etmeden onları kovdum." şeklinde konuştuğunu söyledi.

Haberde, Cohen'in "Güvenlik sırları ve açıklamamam gereken hiçbir şeyi ifşa etmedim." sözleriyle bahsi geçen iddialara yanıt verdiği belirtildi.

Cohen'in "prensesim" ve "güzelim" şeklinde hitap ederek eşine mesajlar gönderdiğini iddia eden Şeykir, Cohen'e hitaben "Sen eşimi seviyorsun, o da seni seviyor. Sen bir aileyi yıkıyorsun." dediğini dile getirdi.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Mayıs'ta Cohen'in yerine Mossad'ın başkanlığına David Barnea'nın getirildiğini duyurmuştu.