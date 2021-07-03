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Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor - Son Dakika

Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor

03.07.2021 18:35

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacak PSV maçı öncesi sakatlar dikkat çekiyor. Mostafa Mohamed ve Taylan Antalyalı'nın son durumlarına ilişkin açıklama yapan kulüp doktoru Yener İnce, iki futbolcudan da sevindirici haberler verdi. Dinamo Bükreş'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mohamed'in beklenenden daha erken sürede sahalara döneceğini belirten İnce, Taylan'ın ise 10 Temmuz'dan sonra çalışmalara başlayacağını söyledi.

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, sakat futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu. Mostafa Mohamed'in tedaviye olumlu sonuç verdiğini belirten İnce, Elabdellaoui'nin ise görme yetisini kazanması durumunda tekrardan yeşil sahalara döneceğini söyledi.

"HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Dinamo Bükreş'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mohamed'iin son durumuyla ilgili bilgi veren Yener İnce, "Mohamed'in dizinde bir esneme oldu fakat bağlarında kopma ya da bir sıkıntı olmadı. Artık böyle paylaşacağız Florya'dan. Her gün daha iyiye gidiyor. Aldığımız reaksiyon son derece iyi. Mostafa daha iyiye gidiyor. Beklediğimizden önce bizle beraber olmasını bekliyoruz. 1 hafta sonra daha net ifadeler kullanabileceğiz"dedi

"FORMA GİYEBİLİR"

Marcao'yla ilgili ise İnce, "Brezilya'dan geldiği için karantina süresi vardı. Hazır durumda önümüzde planlanan maçlarda forma giyebilir" ifadelerini kullandı.

"KONDİSYON OLARAK ÇOK İYİ DURUMDA"

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui'nin tedavi sürecini anlatan Yener İnce, "Bugüne kadar seri ameliyat oldu. Daha sonra ABD'de daha özelliği olan konularda ameliyatlar oldu. Son iki aşamaya geldi. Önümüzdeki ay kız kardeşinden bir kök hücre nakli yapılacak göze. Bunu takip eden bir ay sonra kadavradan kornea eklenecek. Çok önemli ameliyatlar olacak. Diğer gözü %100 görmeye başladı. Diğer ameliyattan sonra da iyi seviyeye gelebileceğini düşünüyorum. Kondisyon olarak çok iyi durumda. Görme yetisini geri kazanırsa onu da aramızda tekrar yeşil sahalarda göreceğiz. Omar'ı Olympiakos maçına götüreceğiz. Bunu Fatih Hocamız istedi. Göz cerrahileri başarılı olursa ve görme yetisini tamamen kazanırsa, onu da yeşil sahalarda tekrar göreceğiz" dedi.

"10 TEMMUZ'A KADAR DİNLENECEK""

Taylan Antalyalı'nın ise 1 hafta dinleneceğini belirten İnce, "10 Temmuz'a kadar dinlenmesi gerekiyor. Daha sonra çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.

Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor

Taylan Antalyalı, Mostafa Mohamed, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor - Son Dakika Spor


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