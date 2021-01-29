Mostafa Mohamed'den Türk bayraklı paylaşım - Son Dakika

Mostafa Mohamed'den Türk bayraklı paylaşım
29.01.2021 00:02
Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.
Mısır ekibi Zamalek, 23 yaşındaki futbolcusu Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar da görüşmelere başladığını açıklamıştı. Mohamed de sosyal medya hesabından transferle ilgili ilk paylaşımını yaştı. Mısırlı futbolcu, paylaştığı fotoğrafta Türk bayraklarını ekledi.
(İHA)
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