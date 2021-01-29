Mostafa Mohamed'den Türk bayraklı paylaşım - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.

Mısır ekibi Zamalek, 23 yaşındaki futbolcusu Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar da görüşmelere başladığını açıklamıştı. Mohamed de sosyal medya hesabından transferle ilgili ilk paylaşımını yaştı. Mısırlı futbolcu, paylaştığı fotoğrafta Türk bayraklarını ekledi.

(İHA)