Mostafa Mohamed'e Youtuber Mahmoud Makki tercümanlık yapıyor
14.02.2021 13:19
Galatasaray'da oynadığı 3 resmi maçta da gol atmayı başaran Mostafa Mohamed ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sosyal medya fenomeni Mahmoud Makki, İngilizcesi yeterli düzeyde olmayan Mostafa'ya tercümanlık yapıyor.
Galatasaray, yeni transferi Mostafa Mohamed için ilginç bir hamleye imza attı. İngilizcesi yeterli düzeyde olmayan Mostafa Mohamed'e kulüp tarafından tercüman tutuldu.
INSTAGRAM TAKİPÇİSİ 1.1 MİLYONA ULAŞTI
Türkiye'de yaşayan Suriyeli Mahmoud Makki, Mısırlı golcünün imza töreninde de tercümanlığını yapmıştı. Mostafa Moahamed'in Instagram takipçi sayısı derbideki golüyle 1.1 milyona ulaşırken, Youtuber olduğu ortaya çıkan tercümanı olan Makki, Youtube hesabında 1.5 milyon aboneye sahip.
1.5 sezon için kiralanan ve 2022 yaz transfer dönemi için 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Muhammed, Türkiye'de forma giydiği F.Bahçe, Başakşehir ve Alanya maçlarında da gol katkısı yapmayı başardı.
(Sabah)
Son Dakika Kadir Topbaş'a acı veda! Fatih Camii'ndeki cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak Mesut Özil, Karagümrük maçında yüzde 96.1'lik pas isabet oranıyla oynadı Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Tartışmaların odağındaki VAR sistemi için TFF'den net açıklama: UEFA'nın takdirini kazandı, kullanılmaya devam edecek İstanbul pazar sabahına karla uyandı! Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Kocası için Atilla'nın tahtından yaptırdı! Piyasa değeri 10 bin dolar Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi