Mostafa Mohamed, Galatasaray ile çıktığı ilk 3 maçta 3 gol attı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti

Son Dakika: Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 97 kişi vefat etti, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı takımdaki kariyeri fırtına gibi başladı

İlk maçına Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maıyla çıkan Mısırlı futbolcu, son dakikada penaltıdan ağları sarsmayı başardı. Mohamed, Fenerbahçe ile oynanan derbiyi de boş geçmedi. Mostafa Mohamed, ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta attığı golle takımının kritik maçtan galibiyetle ayrılmasını sağladı.

SON GOLÜ TUR İÇİN YETERLİ OLMADI

Mohamed, gollerine Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında da devam etti. Rakip ağları sarsmayı başaranMısırlı futbolcu, buna rağmen sarı kırmızılıların sahadan 3-2 mağlup ayrılıp kupaya veda etmesine engel olamadı.