Mostafa Mohamed, Galatasaray ile çıktığı ilk 3 maçta 3 gol attı - Son Dakika

Mostafa Mohamed, Galatasaray ile çıktığı ilk 3 maçta 3 gol attı

10.02.2021 22:55

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, Türkiye'ye çabuk alıştı. Mısırlı futbolcu, sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 3 maçta da rakip ağları sarsmayı başardı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı takımdaki kariyeri fırtına gibi başladı

İlk maçına Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maıyla çıkan Mısırlı futbolcu, son dakikada penaltıdan ağları sarsmayı başardı. Mohamed, Fenerbahçe ile oynanan derbiyi de boş geçmedi. Mostafa Mohamed, ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta attığı golle takımının kritik maçtan galibiyetle ayrılmasını sağladı.

SON GOLÜ TUR İÇİN YETERLİ OLMADI

Mohamed, gollerine Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında da devam etti. Rakip ağları sarsmayı başaranMısırlı futbolcu, buna rağmen sarı kırmızılıların sahadan 3-2 mağlup ayrılıp kupaya veda etmesine engel olamadı.

Mostafa Mohamed, Galatasaray ile çıktığı ilk 3 maçta 3 gol attı

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Son Dakika Spor Mostafa Mohamed, Galatasaray ile çıktığı ilk 3 maçta 3 gol attı - Son Dakika Spor


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