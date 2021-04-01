Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed kısa sürede içimizden biri oldu. Mısırlı golcünün arabada Türkçe şarkı söylediği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BAĞDAT ŞARKISINA EŞLİK ETTİ

Ayla Çelik'in şarkısı olan 'Bağdat' radyoda çalınca şarkıya eşlik etmeye başlayan Mohamed, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu Twitter'dan yaptığı paylaşıma "Türk Erkeği" notunu düştü.