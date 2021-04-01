Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı
01.04.2021 17:15
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Türkiye'ye çabuk adapte oldu. Mısırlı golcünün "Türk Erkeği" notuyla yaptığı paylaşımda, arabada Türkçe sözlü bir şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed kısa sürede içimizden biri oldu. Mısırlı golcünün arabada Türkçe şarkı söylediği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
BAĞDAT ŞARKISINA EŞLİK ETTİ
Ayla Çelik'in şarkısı olan 'Bağdat' radyoda çalınca şarkıya eşlik etmeye başlayan Mohamed, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu Twitter'dan yaptığı paylaşıma "Türk Erkeği" notunu düştü.
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