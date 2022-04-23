Mostar'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, çok sayıda var - Son Dakika
Üye Girişi

Mostar'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, çok sayıda var

23.04.2022 11:12
Mostar'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, çok sayıda var

-Bosna Hersek'in Mostar kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı.

-Bosna Hersek'in Mostar kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralananlardan 27 yaşındaki Elmira Sefo isimli genç kız hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'te yerel saat 23: 07'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Mostar Üniversitesi Klinik Hastanesi'ne (SKB) nakledildi. Kukavac yerleşiminde de bir aile evinin üzerine büyük bir kayanın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Hafif yaralanan çok sayıda kişi Sağlık Merkezi'ne başvurdu. Yaşanan depremden korkan Hersekliler geceyi sokakta geçiriyor.

YORUMLAR
500
(VİDEO-GRAFİK) Dünyada 30 yılda Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde orman yok oldu (VİDEO-GRAFİK) Dünyada 30 yılda Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde orman yok oldu Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu! Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mostar'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, çok sayıda var - Son Dakika


Son Dakika
10:58 TESK başkanından zincir marketlere sert tepki: Piyasayla hamurla oynar gibi oynuyorlar
10:56 Doğum gününü kutladılar: 6 yaşındaki çocuk birkaç saat sonra hayatını kaybetti
10:54 Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı
10:51 BTP Genel Başkanı Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu Temel amca?
10:49 Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti
10:47 Bakan sayı daha az dedi ama Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Halkın yüzde 57'si elektrik faturasını zorlanarak ödüyor
10:38 Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı
10:14 İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek
10:08 Trafikte şaşırtıcı anlar: Pantolonunu çıkartıp yola fırladı
10:06 Hadise merakları giderdi: Hamile değilim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 11:23:50. #1.13#
SON DAKİKA: Mostar'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, çok sayıda var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement