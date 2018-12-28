Son Dakika Haberleri: Mostar'da Kayseri Rüzgarı

Mostar'da Kayseri Rüzgarı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları uluslararası alanda hizmet vermeye devam ediyor.

Mostar'da Kayseri Rüzgarı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları uluslararası alanda hizmet vermeye devam ediyor. KAYMEK'in Mostar'daki kurs merkezinde sergi açılışı ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Yunus Emre Enstitüsü ile başlattığı kurslarla Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlar arasında barış köprüsü kurmaya devam ediyor. KAYMEK Mostar Kurs Merkezi'nin Mostar Yunus Emre Enstitüsü ile ortak hazırladığı Ebru Kursunun, sergi açılışı ve sertifika töreni yapıldı. Törende aralarında Sırp, Hırvat ve Boşnakların bulunduğu 50 kursiyere sertifikaları verildi.

Törende ayrıca kursiyerler tarafından hazırlanan eserler sergilendi. Sergide yaklaşık 120 eser yer aldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:05 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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