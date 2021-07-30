Mostar'da "Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" etkinliği düzenlendi.

İletişim Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) destekleriyle Bosna Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformunca tarihi Mostar Köprüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Etkinlik kapsamında Türk şarkıcılar Mustafa Ceceli ve Orhan Çakmak'ın yanı sıra koro ve mehter takımı sahne aldı.

Mostar çarşısında gerçekleştirilen kortej ile başlayan etkinlikte, Türk kültür ve geleneklerini tanıtmak amacıyla kurulan stantlarda ziyaretçilere şerbet, baklava ve lokum ikram edildi.

Etkinliğe katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek "Her iki halkın adını duyduğu zaman içi kıpır kıpır olan, tüyleri diken diken olan bu güzel şehirde bulunmak bizler için bir gurur kaynağı." dedi.

Çok büyük ve güçlü bir devlet olan Türkiye'nin son günlerde yangınlarla mücadele ettiğini anımsatan Şahin, "Bizler buradayız ama yüreğimiz Türkiye'de, dualarımızla elimizden geldiğince milletimizin, halkımızın, devletimizin yanındayız. Sizlerden de halkım için, ülkemiz için dua bekliyorum." diye konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Bosna Hersek ile Türk halkı arasında yüzyıllara dayanan bir tarih ve beraberlik olduğuna işaret ederek Mamak Belediyesi ile Mostar Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalama kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün ise Bosna Hersek'in Doğu ile Batı'yı birleştiren bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayarak "Tarihi Mostar Köprüsü hepimizi birleştiren bir dostluk sembolüdür." ifadesini kullandı.

Hersek-Neretva Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Rasid Hadzovic ise Türkiye ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecek dönemde de geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Platform Başkanı Orhan Çakmak da "Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" etkinliğinin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Sanatçı Ceceli ise Bosna Hersek'i ilk kez ziyaret ettiğini aktararak, programa katılanlara, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye için dua etmeleri çağrısında bulundu.

Bosna Herseklilere geleneksel Türk okçuluğunun da tanıtıldığı etkinlik, yarın sona erecek.