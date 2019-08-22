Son Dakika Haberleri: Mostar Köprüsü kritik yarışa hazır
Son Dakika Spor Haber

Mostar Köprüsü kritik yarışa hazır

44 dakika önce

Red Bull Cliff Diving'de heyecan sürüyor.

Mostar Köprüsü kritik yarışa hazır, System.String[]

Red Bull Cliff Diving'de heyecan sürüyor. Şampiyonluk yolundaki kritik yarış, sezonun sondan bir önceki ayağıyla bu kez Bosna Hersek'in tarihi Mostar Köprüsü'nde yapılacak.


Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların yarıştığı Red Bull Cliff Diving'de heyecan devam ediyor. Güzel lokasyonlarda olmasına önem verilen organizasyon, bu kez Bosna Hersek'in tarihi Mostar Köprüsü'ne konuk olacak. Şampiyonluk yolundaki kritik yarış öncesi erkeklerde Britanyalı Garry Hunt, kadınlarda ise Avustralyalı Rhiannan Iffland genel klasmanda ilk sırada yer alıyor.


Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin tarafından yapılan Mostar Köprüsü'nden gerçekleştirilen atlayışlar ülkede 1664 yılından beri süregelen bir gelenek. Genç erkekler hem cesaretlerini kanıtlamak hem de eğlenmek için uzun yıllardan beri kendilerini Neretya Nehri'nin sularına bırakıyor. Bu gelenek nedeniyle ülkede daha çok sevilen Red Bull Cliff Diving, 24 Ağustos'da gerçekleştirilecek ve binlerce kişi tarafından takip edilecek.


'Şampiyonluk öncesi kritik yarış'


Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Bosna Hersek'teki bu kritik yarış öncesi erkeklerde son şampiyon Britanyalı Gary Hunt 800 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu 460 puanlı yıldız isim Meksikalı Jonathan Paredes ve ABD'li Andy Jones 380 puanla takip ediyor.


Kadınlarda ise Avustralyalı Rhiannan Iffland 800 puanla ilk sırada. Onu 460 puanlı Belaruslu Yana Nestsiarava ve Britanyalı Jessica Macaulay 430 puanla takip ediyor.


Red Bull Cliff Diving'de heyecan Bosna Hersek'in ardından İspanya'ya taşınacak ve renkli şehir Bilbao'daki yarışla son bulacak. - İSTANBUL

Bosna - Hersek, Red Bull, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular
Kritik atamalar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:04:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mostar Köprüsü kritik yarışa hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]