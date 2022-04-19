Mostar Köprüsü'nün altında 1000'den fazla genç iftar yaptı - Son Dakika
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Mostar Köprüsü'nün altında 1000'den fazla genç iftar yaptı

19.04.2022 22:45
Mostar Köprüsü'nün altında 1000'den fazla genç iftar yaptı

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Bosna Hersek İslam Birliği (İB) Mostar Cemaati Meclisinin iftarına 1100 genç katıldı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Bosna Hersek İslam Birliği (İB) Mostar Cemaati Meclisinin iftarına 1100 genç katıldı.

"Ramazan Günleri" etkinliği kapsamındaki iftar programı, İB Mostar Cemaati Meclisi, Gençlik Bilgi Servisi ve Mostar Belediyesi tarafından Mostar Köprüsü'nün altındaki platoda yapıldı.

Gençlik Bilgi Servisi koordinatörü Nedim Hondo, bu sene geleneksel "Gençlik İftarı"na rekor sayıda katılım olduğunu belirterek, "İlk defa 1000'den fazla genç ile iftar yapıyoruz. Pandemiden dolayı geçtiğimiz iki yıl boyunca iftar organize edememiştik." diye konuştu.

Hondo, iftarın geleneksel olarak gençler için hazırlandığını vurgulayarak, " Kadir Gecesi'nde de Musalla Mahallesi'nde bir iftar düzenleyeceğiz. Bu iftara Konjic, Jablanica ve Stolac gibi civar kentlerden de katılım oldu." dedi.

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İslam Birliği, gençlik, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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