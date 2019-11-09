Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 26. yılı

Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü'nün Hırvat topçu birlikleri tarafından yıkılmasının 26. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Bosna Savaşı'nın devam ettiği 1993 yılının 9 Kasım günü yıkılan köprüde düzenlenen tören, saat 10.16'da sirenlerin çalmasıyla başladı.

Zümrüt yeşili Neretva Nehri'ne karanfil ve zambak atılmasının ardından, Mostarlı dalgıç Jasmin Kreso tarihi köprüden sessiz atlayış gerçekleştirdi.

Hersek Neretva Kantonu Meclis Başkanı Serif Spago, burada yaptığı açıklamada, köprünün yıllar önce nedensizce yıkıldığını vurgulayarak, "Ülkemizin kültür mirasının ve 500 küsür yıl önce inşa edilmiş bu köprünün kimsenin delice fikirlerinin hedefi haline getirmesine izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yağmura aldırış etmeden kendini nehrin soğuk sularına bırakan Kreso da "Atlayışı daha güzel bir olay vesilesiyle gerçekleştirmek isterdim. Bu hayatımda yaptığım en zor atlayışlardan biri." dedi.

Mostar Dalgıçlar Kulübü Sözcüsü Sasa Orucevic ise 9 Kasım'ın Mostar tarihinin en kara günü olduğunu ifade ederek, "Bu töreni, böyle bir olayın yalnızca Bosna Hersek değil dünyanın herhangi bir yerinde tekrarlanmaması ve yaşananların unutulmaması adına düzenliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin desteğiyle yeniden inşa edildi

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen Mostar Köprüsü, şehre adını verdiği gibi asırlardır medeniyetleri ve kültürleri de birleştirme görevi üstlendi.

Şehrin Boşnak ve Hırvat mahallelerini birbirine bağlayan köprü, Mostarlı atlayıcılar tarafından da asırlar boyunca atlama platformu olarak kullanıldı.

Hırvat topçu birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan köprü, bir gün sonra saat tam olarak 10.16'da yıkıldı.

Asırlarca kültürleri birbirine bağlayan tarihi köprünün yıkılmasına, birçok ülke sessiz kalmadı. Türkiye'nin de desteğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü, 2004'te törenle açıldı.

Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle beraber 2005'te de UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.