MOTAŞ'tan İnönü Üniversitesine yeni hat - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ), Çilesiz Mahallesi'nden İnönü Üniversitesi'ne yeni otobüs hattı açtı.

Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, yazılı açıklamasında, açılan yeni hattan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Açılan yeni hattın önemli olduğunu aktaran Özfındık, "Yeni bir merkez olan Çilesiz mahallemizin İnönü Üniversitesine kesintisiz ulaşımını sağlayacak 17C hattının hayırlı olmasını diliyoruz. Mahallemiz artık yeni bir merkez olmuştur. Yeni oluşan merkezin gereksinimlerinden en önemlisi ulaşımdır. MOTAŞ'a ve Başkan Gürkan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Özfındık, yeni hattın İnönü Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere ve Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ihtiyacı olan bireylere önemli katkı sağlayacağını bildirdi.