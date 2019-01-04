Mötbe Ocak Ayında Kapılarını Sanat İçin Açacak
30 dakika önce
İzmir'de pek çok bilimsel, sanatsal ve kültürel programa ev sahipliği yapan Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar –MÖTBE- Kültür Merkezi, 2019 yılına iki dev konserle "merhaba" diyecek.
Opera, bale ve çok sesli müziği toplumun tüm kesimlerine ulaştırma misyonu ile faaliyetleriniulusal ve uluslararası düzeyde sürdüren İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü,Ocak ayı içerisindeEge Üniversitesinde iki konser verecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan "MÖTBE Konseri" etkinliği 7 Ocak Pazartesi tarihinden saat 19.00'da gerçekleştirilecek. 30 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da ise "Kahve Kahtatı" konseri sanatseverlerle buluşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:02 Kaynak: Bültenler
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